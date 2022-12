Roma, Karsdorp torna a Trigoria: confronto col club per chiarire il suo futuro

© Getty Images

Rick Karsdorp a Trigoria: verso le 10 di questa mattina il difensore della Roma si è presentato al centro sportivo Fulvio Bernardini per la ripresa dei lavori. Dopo aver disertato la trasferta giapponese, l'olandese ha risposto alla convocazione del club ma il suo futuro, dopo la rottura con Mourinho, rimane ancora alquanto nebulosa. Non è detto che possa parlare già oggi con il tecnico romanista - Mou è stato a più riprese categorico - ma è alquanto probabile che il ds Tiago Pinto proverà una nuova mediazione per testare nuovamente se esistono i margini per ricucire il rapporto, per addivenire se non proprio ad una pace per lo meno a una tregua. Detto questo, la questione è piuttosto semplice: senza un riavvicinamento tra giocatore e tecnico, il divorzio è scontato o per lo meno dovuto, ma la Roma non può permettersi di svendere Karsdorp e una sua eventuale partenza nel mercato di gennaio può avvenire solo a titolo definitivo. Ora come ora, però, per il laterale olandese non ci sono offerte concrete (la Juve, che a lui si era interessata, è al momento alle prese con altre questioni più pressanti) e questo porta a pensare che Pinto proverà a giocare la carta della diplomazia, senza lasciare alcunché di intentato. Nel frattempo Karsdorp continua a vivere da separato in casa: ha risposto alla convocazione del club ma resta convinto di aver subito un attacco ingiustificato da parte di Mourinho.