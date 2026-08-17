Roma, intesa con il Lione per Malick Fofana: le cifre. Sfuma Luis Henrique

17 Ago 2026 - 23:02
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Dopo Rodrigo Mora la Roma si avvia a chiudere il secondo colpo nel giro di poche ore. I giallorossi infatti, hanno raggiunto un'intesa di massima con il Lione per Malick Fofana, ala classe 2005 dalla nazionalità belga. La base dell'accordo sarebbe questa: prestito oneroso a cinque milioni con obbligo condizionato fissato a quota 30. Da aggiungere 5 milioni di eventuali bonus e una percentuale sulla futura rivendita.

Il Lione di Fonseca vorrebbe concretizzare l'affare dopo i preliminari che vedranno impegnati i francesi contro il Fenerbahce. Con l'arrivo di Fofana naturalmente, si spegnerebbe del tutto la pista che conduce Luis Henrique alla Roma.

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