Roma, Ghisolfi: "Rinnovo Pisilli importante, al lavoro per Paredes e Svilar"

Il direttore sportivo giallorosso è intervenuto su Sky Sport prima della gara con il Monza: "Sappiamo da dove arriviamo e ora non vogliamo mollare niente, abbiamo fame sia per il campionato per l'Europa". Sui rinnovi Paredes e Svilar: "Aver rinnovato Pisilli per noi è molto importante, è un giocatore di grande qualità. Paredes e Svilar sono il futuro della Roma, lavoriamo passo dopo passo". In chiusura sul futuro di Ranieri: "Spero che possa cambiare idea ma è stato chiaro e stiamo lavorando per la prossima stagione".