Roma, Ghisolfi: "Ci aspettiamo di più da Dovbyk"

Il direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, ha parlato ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida col Cagliari confermando la fiducia nel club in Dovbyk: ""Sa che ci aspettiamo di più da lui, ma anche che crediamo in lui. La sua stagione è buona, ma vogliamo di più. Oggi ha l’occasione per fare una grande partita. Siamo la Roma: possiamo giocare male, ma dare tutto per la maglia". Poi sul prossimo allenatore: "Queste partite finali non incidono sulla scelta dell’allenatore. Se aspettano di vedere che coppe giocheremo, non è quello giusto. Vogliamo un tecnico che abbia grande orgoglio di guidare questo club".