Roma e Napoli, che duello per Sulemana

Kamaldeen Sulemana è pronto a salutare l'Atalanta, scatenando un vero e proprio testa a testa tra Napoli e Roma. L'esterno ghanese classe 2002, che ha trovato poco spazio a Bergamo dopo l'addio di Juric, è finito sul mercato con il benestare della dirigenza nerazzurra, pronta a valutare offerte per i giocatori meno utilizzati. Al momento, secondo Alfredo Pedullà, il Napoli appare in pole position rispetto ai giallorossi. Se per la Roma l'Atalanta pretende un obbligo di riscatto, per i partenopei la trattativa potrebbe decollare sulla base di un prestito con diritto fissato a circa 23-24 milioni di euro. Mentre si attendono nuovi contatti nelle prossime ore, il club di De Laurentiis continua a muoversi su più tavoli, monitorando con attenzione anche Alisson Santos dello Sporting Lisbona.