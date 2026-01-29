Roma e Napoli, che duello per Sulemana

29 Gen 2026 - 13:18
 Kamaldeen Sulemana © italyphotopress

 Kamaldeen Sulemana © italyphotopress

Kamaldeen Sulemana è pronto a salutare l'Atalanta, scatenando un vero e proprio testa a testa tra Napoli e Roma. L'esterno ghanese classe 2002, che ha trovato poco spazio a Bergamo dopo l'addio di Juric, è finito sul mercato con il benestare della dirigenza nerazzurra, pronta a valutare offerte per i giocatori meno utilizzati. Al momento, secondo Alfredo Pedullà, il Napoli appare in pole position rispetto ai giallorossi. Se per la Roma l'Atalanta pretende un obbligo di riscatto, per i partenopei la trattativa potrebbe decollare sulla base di un prestito con diritto fissato a circa 23-24 milioni di euro. Mentre si attendono nuovi contatti nelle prossime ore, il club di De Laurentiis continua a muoversi su più tavoli, monitorando con attenzione anche Alisson Santos dello Sporting Lisbona.

kamaldeen sulemana

Ultimi video

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

01:25
Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

Inter: avanti tutta per Perisic, mentre per Diaby…

01:20
Maignan pronto a rinnovare con il Milan

Maignan pronto a rinnovare con il Milan

00:50
Juve-Kolo Muani alla volata finale

Juve-Kolo Muani alla volata finale

01:16
Insigne-Pescara, le cifre

Insigne-Pescara, le cifre

01:32
Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

01:33
Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

01:16
Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

Accomando: "Insigne, sul ritorno al Pescara c'è lo zampino di Verratti"

01:36
Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

Accomando: "Fiorentina, c'è una suggestione dalla Premier! Sirene saudite per Pellegrini"

01:33
Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

Accomando: "Da Kolo Muani-Juve a Perisic-Inter, la situazione sui possibili ritorni"

01:31
Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

Mercato, Napoli-Giovane: spunta una novità

00:54
Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

Il Milan ha scelto il nuovo difensore: i dettagli

01:14
Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

Juve, spunta l'idea di un clamoroso ritorno

00:50
Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

00:30
Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

Raimondi: "Napoli, si pensa a un grande ex, ma ci sono altre piste"

00:34
Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

Raimondi: "Lazio, arriva Maldini. La Roma vuole un altro attaccante"

I più visti di Mercato

Il mercato dei ritorni

Da Kolo Muani a Perisic: le ultime di mercato di Inter e Juve

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Raimondi: "Milan su un difensore top della Serie A"

Non solo Perisic: l'Inter decisa su Moussa Diaby, ecco chi è il francese dell'Al Ittihad

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Raimondi: "Juve, due grandi nomi per l'attacco"

Nicolussi al Parma

Nicolussi al Parma

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Accomando: "Inter, Perisic si avvicina. Ma c'è una condizione…"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
15:47
Mateta lascia il Crystal Palace ma niente Juve: la nuova destinazione
Esad Deniz
15:04
Juve, colpo in prospettiva: preso Esad Deniz
14:12
Lazio, Noslin sempre più vicino al Monaco
13:30
Inter, Asllani lascia il Torino e vola in Turchia
 Kamaldeen Sulemana
13:18
Roma e Napoli, che duello per Sulemana