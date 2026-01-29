Inter, Asllani lascia il Torino e vola in Turchia

Il futuro di Kristjan Asllani è lontano dall'Italia, il centrocampista albanese è infatti a un passo dalla Turchia, con il Besiktas ormai vicinissimo a chiudere l'operazione. Il 23enne, attualmente in forza al Torino ma di proprietà dell'Inter, ha già dato il suo benestare al trasferimento che si concretizzerà in prestito con diritto di riscatto con lo stipendio che sarà pagato interamente dal club turco. Per la fumata bianca definitiva mancano soltanto gli ultimi dettagli burocratici tra i due club italiani e la società di Istanbul, con Asllani pronto a volare a Istanbul già in serata.