Douglas Luiz libera Loftus-Cheek: l'intreccio di mercato fa sorridere il Milan

Questo movimento libera di fatto Loftus-Cheek dalle lusinghe della Premier League, anche perché il Milan non ha mai mostrato apertura alla cessione, preferendo puntare sulla continuità. Archiviati i timidi sondaggi inglesi, la dirigenza rossonera è ora pronta a passare ai fatti: nei prossimi giorni è previsto un incontro a Milano con gli agenti del giocatore per discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, con l'obiettivo di blindare definitivamente uno dei pilastri della mediana di Allegri.