Douglas Luiz libera Loftus-Cheek: l'intreccio di mercato fa sorridere il Milan

29 Gen 2026 - 13:03
23) Ruben Loftus-Cheek (Milan): 4 mln/stagione © IPA

Il futuro di Ruben Loftus-Cheek sembra tingersi sempre più di rossonero, complice un curioso incrocio di mercato che coinvolge Juventus e Aston Villa. Il club inglese, che aveva inserito il centrocampista del Milan in una shortlist per sostituire l'infortunato Kamara, ha infatti deciso di virare con decisione su Douglas Luiz, ufficializzando il ritorno del brasiliano dai bianconeri con la formula del prestito oneroso.

Questo movimento libera di fatto Loftus-Cheek dalle lusinghe della Premier League, anche perché il Milan non ha mai mostrato apertura alla cessione, preferendo puntare sulla continuità. Archiviati i timidi sondaggi inglesi, la dirigenza rossonera è ora pronta a passare ai fatti: nei prossimi giorni è previsto un incontro a Milano con gli agenti del giocatore per discutere il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza nel 2027, con l'obiettivo di blindare definitivamente uno dei pilastri della mediana di Allegri.

