Roma, doppio obiettivo per l'attacco: Arnautovic ha detto sì

CACCIA ALLA PUNTA

Mourinho vuole un doppio attaccante: si tratta con il Santos, il Bologna fa muro per l'ex Inter

Josè Mourinho ha il disperato bisogno di un attaccante. Anzi due. In casa Roma è caccia alle punte e Tiago Pinto si è mobilitato da settimane, non senza intoppi. Gianluca Scamacca è sfumato, Alvaro Morata pure dopo le dichiarazioni rilasciate ai media ("I giallorossi non sono un'opzione"). Più concreti invece Marcos Leonardo e Marko Arnautovic, due obiettivi che non si escludono a vicenda. Per entrambi però c'è da fare i conti con le richieste alte dei rispettivi i club: servirà fare un sacrificio economico, magari vendendo uno pezzi pregiati in rosa. E il nome è quello di Roger Ibanez, per il quale le sirene della Premier League continuano a suonare con frequenza.

Dicevamo di Marcos Leonardo del Santos: i brasiliani continuano a fare muro sulle modalità di pagamento, e vorrebbero incassare più di 18 milioni di euro. La trattativa prosegue nonostante le dichiarazioni del ds dei sudamericani: "Non c’è possibilità di fare l’operazione, l'offerta è troppo bassa". Il 20enne rappresenterebbe l'investimento per il futuro, Arnautovic invece il profilo esperto. L'idea di Tiago Pinto è quella di far arrivare entrambi, e secondo La Repubblica il ds dei capitolini avrebbe già l'ok al passaggio alla Roma. L'ex Inter non vedrebbe l'ora di misurarsi con una realtà importante vista l'età avanzata (34 anni), ma il Bologna ha idee diverse. I felsinei fanno muro: se è solo strategia lo scopriremo nei prossimi giorni.