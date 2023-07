Roma, paletti Uefa rispettati: ora tocca al mercato in entrata

Manovre giallorosse

Il club di Friedkin ha centrato gli obiettivi imposti dalla nel settlement agreement e può dedicarsi ai rinforzi per Mourinho

© Getty Images La Roma ha raggiunto l'obiettivo di bilancio: 30 milioni di plusvalenze dovevano essere e tanti sono stati. Il settlement agreement con la Uefa, l'accordo conciliatorio, è centrato in pieno. Ceduti Volpato a 7.5 milioni, Kluivert a 11.2, Tahirovic a 7.5 e Perez a 5.2 per un totale di poco più di 30. I giallorossi possono dedicarsi a rinforzare la squadra, che ha visto per ora l'arrivo di Ndicka a zero.

I nomi per consegnare a Mourinho una squadra da qualificazione Champions sono numerosissimi. L'urgenza più impellente sembra quella legata al centravanti. Abraham starà fuori per quasi tutta la stagione, Belotti non fornisce abbastanza garanzie in zona gol. Obiettivo numero uno è Gianluca Scamacca: romano e romanista, è reduce da una stagione travagliata al West Ham che nell'estate 2022 l'ha pagato 42 milioni dal Sassuolo. L'ostacolo più serio all'affare è questo: gli Hammers vogliono monetizzare, non accettano prestiti senza obbligo. Una condizione che Pinto vuole evitare per non appesantire il bilancio. L'accordo con il giocatore virtualmente c'è già, nel pranzo a Londra di due settimane con Mourinho e il ds romanista ha dato il suo assenso al trasferimento. La palla ora passa ai club.

Negli ultimi giorni è emerso il nome di Patson Daka, 25enne centravanti zambiano del Leicester. Le foxes retrocesse non si oppongono alla cessione del classe 1998, che però porta due grosse incognite: non è un centravanti d'area, è un calciatore di movimento rapido e tecnico ma poco avvezzo alle lotte negli ultimi 16 metri. Per capire, è alto quasi 15 centimetri meno di Scamacca. La seconda è legata alla Coppa d'Africa per cui la Roma dovrà già rinunciare a Ndicka e Aouar.

Il grande sogno, difficile se non impossibile, è Mauro Icardi. Le dichiarazioni di Wanda Nara in merito a un possibile ritorno in Italia fanno ben sperare, ma lo stipendio e il costo del cartellino importante rendono complesso portare a termine l'affare. Maurito ha chiesto 10 milioni al Galatasaray, è possibile che faccia richieste inferiori pur di tornare in Serie A. Il giocatore è ancora del Paris Saint Germain e su di lui potrebbe esserci molta concorrenza.

Il centrocampo è l'altra urgenza romanista. Dopo la conclusione del doppio affare Volpato-Missori al Sassuolo l'obiettivo di Pinto è Davide Frattesi. Le condizioni ci sono specialmente perché al momento della cessione di Frattesi ai neroverdi nel 2017 Monchi inserì una percentuale sulla futura rivendita, il 30%. Il ragionamento è presto fatto: alla Roma Frattesi costerebbe molto meno che alle altre squadre. Mourinho ha sempre valorizzato gli incursori e il classe 1999 farebbe al caso suo. Concorrenza foltissima, con l'Inter in agguato in attesa di una cessione sostanziosa. Non mancano comunque le alternative, tra cui lo stuzzicante Renato Sanches ormai esubero del Psg: il classe 97 però guadagna molto e ha un lungo trascorso di infortuni.

L'ultimo nome è quello di Adama Traorè, esterno svincolato dal Wolverhampton: il giocatore interessa alla Roma, ma avrebbe già espresso la propria preferenza per il Milan alla ricerca di un'ala destra di fisico e corsa. Ci sono poi gli affari secondari, Llorente, l'acquisto di Kristensen, varie cessioni e rinnovi di contratto: quello più delicato è di Paulo Dybala. La Joya ha numerose clausole risolutorie nell'accordo con la Roma, ma possono essere annullate tutte alzandogli lo stipendio a 6 milioni. Presto le parti si incontreranno per discuterne.

