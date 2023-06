MANOVRE GIALLOROSSE

Il giocatore vuole tornare a Trigoria e ha detto si a Pinto e Mourinho, il club londinese mira a recuperare più soldi possibili dopo l'acquisto dell'estate scorsa

Gianluca Scamacca è il centravanti scelto dalla Roma per sostituire l'infortunato Tammy Abraham. La trattativa con il West Ham si preannuncia lunga e complessa, perché dopo aver speso 36 milioni più 6 di bonus gli Hammers non vogliono cederlo in prestito secco. Per motivi di bilancio, però, i giallorossi puntano a non inserire l'obbligo di riscatto a meno che non sia vincolato a obiettivi molto ambiziosi.

I giorni delle grandi manovre di Tiago Pinto sono iniziati. Il ds della Roma è impegnato su più fronti: dopo aver presentato Aouar, ufficializzare N'dicka, tenere d'occhio Pereyra in uscita dall'Udinese e soprattutto cercare una punta titolare da consegnare rapidamente a Josè Mourinho per la stagione 2023-2024. Abraham sarà assente molto a lungo data la rottura del crociato rimediata nell'ultima giornata di campionato, l'unico centravanti a disposizione al momento è Belotti reduce da una stagione poco prolifica, 46 presenze e 4 gol ma 0 in 31 partite di Serie A. Il ds e Mourinho, prima dell'inizio delle vacanze del tecnico, si sono recati a Londra per un pranzo informale e informativo in merito alle possibilità di trattativa, che è ancora in fase di sviluppo.

© Getty Images

Scamacca, dopo tre anni nelle giovanili giallorosse tra il 2012 e il 2015, tornerebbe di buon grado a Roma. Il suo trasferimento al West Ham, molto oneroso, non ha portato i frutti sperati: l'ex Sassuolo ha segnato 8 gol stagionali, 3 in Premier League e 5 in Conference League, ed è stato tormentato da molti infortuni tra cui uno molto serio al ginocchio.

Sono pronte anche alternative in caso la missione Scamacca non vada a buon fine: il direttore sportivo dello Spezia Macia ha ammesso l'interesse della Roma per Nzola, resta difficile Morata a causa di uno stipendio altissimo (quasi 10 milioni di euro l'anno) e di una situazione complessa con l'Atletico Madrid che vorrebbe rinnovarlo a cifre più basse.