Manovre giallorosse

L'attaccante classe 1995 era anche nella lista del Milan, anch'esso alla ricerca di una punta centrale

Roma, per l'attacco il nome nuovo è Sardar Azmoun

















© italyphotopress 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Roma-Sardar Azmoun, si può fare. I giallorossi si sono inseriti nella corsa al centravanti iraniano e hanno fatto una offerta al Bayer Leverkusen, stando a quanto riportano varie fonti: si parla di un prestito oneroso con obbligo di riscatto a 8 milioni (in caso di diritto 13-15 milioni e prestito oneroso più alto). La scelta passa ora al giocatore, che deve decidere se accettare l'offerta messa sul tavolo da Tiago Pinto. Le sensazioni sono positive, la chiusura dell'affare sarebbe vicina. La scelta dovrebbe arrivare nelle prossime ore, la Roma ha fretta perché Mourinho ha bisogno di un secondo centravanti dopo il fallimento della trattativa Duvan Zapata.

24 ago 2023

Azmoun è un attaccante imponente fisicamente, 186 centimetri per 80 chili, e valido tecnicamente bravo con entrambi i piedi pur essendo un destro naturale. Negli ultimi anni, a causa di qualche problema fisico di troppo, sta faticando a trovare continuità ma le doti sono evidenti. La sua migliore stagione risale al 2020-2021, quando realizzò 19 gol in 29 partite con lo Zenit San Pietroburgo. Su di lui, secondo la Bild, c'è anche il Milan che però non ha mai affondato il colpo. L'occasione giallorossa è ghiotta, Azmoun sarebbe una perfetta spalla per Paulo Dybala e anche una ottima riserva di Andrea Belotti.

Il giocatore iraniano, comunque, porta con sè due incognite: a gennaio sarà impegnato con la Coppa d'Asia con l'Iran e quindi assente per qualche settimana, e soprattutto è attualmente infortunato. Si è fatto male il 24 luglio riportando la rottura di una fibra muscolare, e il suo rientro è previsto per ottobre.

