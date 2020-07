Roma attenta, la nuova Juve vuole ripartire da Zaniolo

E' sempre stato considerato il punto fermo della Roma del futuro e ha sempre detto di non volersi muovere dalla Capitale. Questa volta, però, il club giallorosso non potrà rifiutare le proposte di altri club perché la situazione finanziaria, peggiorata dalla più che probabile assenza dalla prossima Champions, porterà, come logica conseguenza, alla necessità di fare sacrifici. È l'allarme che lancia in apertura il Corriere dello Sport, che sottolinea come in pole position nella corsa a Zaniolo ci sia sempre la Juventus.