Rivoluzione in casa Newcastle: Mancini potrebbe tornare in Inghilterra se Howe lascia

L'INDISCREZIONE

Il tecnico marchigiano potrebbe far rientro in Inghilterra nel caso i Magpies non riuscissero a centrare nemmeno il successo in FA Cup

Mancini ko contro Klinsmann ai rigori, Arabia fuori agli ottavi



















































Roberto Mancini potrebbe tornare in Europa? In Inghilterra ci credono e, qualora il Newcastle non dovesse riuscire a centrare alcun titolo, potrebbe puntare su di lui per la prossima stagione. L'allenatore marchigiano ha lasciato la Nazionale Italiana per trasferirsi in Arabia Saudita dove attualmente vive, tuttavia un rientro nella terra dei Windsor non sarebbe così sgradito. Eddie Howe non sta convincendo particolarmente il fondo PIF, proprietario del club bianconero, e per questo si pensa a un'alternativa.

Il "Mancio" non è l'unica pedina attualmente in gioco come riportato dal portale HITC, tuttavia l'ex allenatore di Inter e Manchester City sarebbe una figura gradita agli occhi degli investitori medio-orientali che avrebbero spinto perché Mancini si sedesse sulla panchina dell'Arabia Saudita. I rapporti sono buoni, il curriculum del tecnico italiano soddisfa la proprietà, alla ricerca di figure che presentino nel curriculum una serie di successi internazionali, e i risultati non certo gratificanti ottenuti sinora farebbero pensare a un addio a fine stagione di Howe.

Non bastano le rassicurazioni da parte dei dirigenti del Newcastle, la vera decisione spetta al fondo PIF che aveva preventivato almeno di giocarsi sino alla fine la vittoria della Premier League e di alzare almeno un trofeo da qui a fine stagione. Considerato i Magpies si trovano attualmente al decimo posto della classifica, lontani dalla zona europea e soprattutto reduci da un'eliminazione ai gironi di Champions League, per Howe le ore appaiono realmente contate. La vittoria della FA Cup potrebbe cambiare in parte il giudizio su di lui, tuttavia il passo indietro compiuto nel corso di questa stagione potrebbe riportare Roberto Mancini oltre il Canale della Manica.