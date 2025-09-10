Retroscena Kean, il Napoli lo voleva: 'no' secco di Commisso a De Laurentiis

Il Napoli poteva assicurarsi Moise Kean nella prima metà di luglio, quando era ancora valida la clausola da 52 milioni, ma così non è stato. Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha deciso, a quel punto, di proteggere a ogni costo la sua prima punta, rendendola incedibile e tenendola fuori da qualsiasi tipo di trattativa. Dopo l'infortunio di Lukaku, prima di virare sul danese Rasmus Hojlund, il Napoli ha provato a bussare alla porta dei toscani, ricevendo un rifiuto secco da parte di Commisso.