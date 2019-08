Reggina, Rolando annunciato come... Ronaldo

L'occasione era troppo ghiotta e così la Reggina ha deciso di non lasciarsela sfuggire. Il club calabrese, che milita in serie C, ha usato l'arma dell'(auto)ironia per ufficializzare sui social l'ingaggio di Gabriele Rolando dalla Sampdoria. Giocando sulla forte somiglianza del cognome (praticamente identico), gli amaranto hanno presentato il difensore classe 1995 come Cristiano Ronaldo. Il neo acquisto appare intento infatti a esultare allo stesso modo del fuoriclasse della Juventus, sulla maglia c'è il numero 7 e la scritta Rolando. Un fotomontaggio tutto da ridere.