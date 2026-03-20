Reggiani-Borussia Dortmund: ufficiale il primo contratto da professionista per il talento italiano

Dopo aver trascinato l'Under 17 al titolo nazionale, Reggiani ha bruciato le tappe debuttando tra i senior lo scorso 7 febbraio, convincendo la dirigenza che, per bocca del Ceo Lars Ricken, rivendica la lungimiranza di un investimento iniziato due anni fa: "Il suo debutto è il giusto riconoscimento del suo percorso". Visibilmente emozionato, il calciatore ha ribadito la sua totale dedizione alla causa giallonera: "Sognavo di giocare al Signal Iduna Park, ora continuerò ad allenarmi duramente e a dare sempre il massimo".