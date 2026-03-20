Reggiani-Borussia Dortmund: ufficiale il primo contratto da professionista per il talento italiano

20 Mar 2026 - 11:08
Luca Reggiani © instagram

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Luca Reggiani ha firmato il suo primo contratto professionistico con il Borussia Dortmund, blindando il suo legame con il club tedesco dopo aver riscritto la storia come il più giovane marcatore italiano nella storia della Bundesliga.

L'accordo giunge dopo un'ascesa fulminea che ha visto il difensore diciottenne, arrivato dal vivaio del Sassuolo nel gennaio 2024, scalare le gerarchie fino all'esordio da titolare in Champions League contro l'Atalanta. Il direttore sportivo Sebastian Kehl ha sottolineato come il ragazzo abbia compiuto "progressi enormi", confermando la volontà della società di sostenere un "grande potenziale" già capace di collezionare quattro presenze nella massima serie tedesca.

Dopo aver trascinato l'Under 17 al titolo nazionale, Reggiani ha bruciato le tappe debuttando tra i senior lo scorso 7 febbraio, convincendo la dirigenza che, per bocca del Ceo Lars Ricken, rivendica la lungimiranza di un investimento iniziato due anni fa: "Il suo debutto è il giusto riconoscimento del suo percorso". Visibilmente emozionato, il calciatore ha ribadito la sua totale dedizione alla causa giallonera: "Sognavo di giocare al Signal Iduna Park, ora continuerò ad allenarmi duramente e a dare sempre il massimo".

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