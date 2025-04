Real Madrid-Xabi Alonso, Perez può giocarsi la carte Guler

Il Bayer Leverkusen ha intenzione di chiedere un maxi-indennizzo al Real Madrid per liberare Xabi Alonso. I Blancos però, potrebbero decidere di giocarsi altre carte per abbassare la cifra in ballo. Magari proponendo il prestito di Arda Guler, scrive Sport, anche se il turco preferirebbe andare altrove in caso di cessione (sulle sue tracce c'è anche l'Inter). Sul tavolo potrebbe finirci anche il nome di Nico Paz, anche se il Como sta spingendo per tenerlo un'altra stagione agli ordini di Cesc Fabregas.