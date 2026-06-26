Real Madrid, ufficiale la risoluzione consensuale con Ceballos

Come annunciato dai Blancos in una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, "Il Real Madrid C. F. e Dani Ceballos hanno concordato di comune accordo di porre fine alla sua esperienza come calciatore del nostro club". Il centrocampista spagnolo aveva ancora un anno di contratto. "Nel corso delle sette stagioni in cui ha fatto parte della prima squadra, ha disputato 215 partite e conquistato 16 titoli: 3 Coppe dei Campioni, 4 Coppe del Mondo per club, 3 Supercoppe europee, 2 campionati spagnoli, 1 Copa del Rey e 3 Supercoppe spagnole".