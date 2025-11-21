Lazio, tante richieste per Mandas: anche la Fiorentina ci prova

Christos Mandas, a meno di sorprese, è destinato a lasciare la Lazio. Il portiere greco è finito dietro a Provvedel nelle gerarchie di Maurizio Sarri e ora cerca spazio. La sua cessione potrebbe anche dare ossigeno alle casse biancocelesti e magari regalare un acquisto a una squadra che ha chiaramente bisogno di rinforzi. Mandas, a 24 anni, cerca una squadra che possa dargli continuità: Wolverhampton, Getafe, West Ham e Bornemouth si sarebbero già informate sulle condizioni dell'affare ma, nelle ultime ore, si sarebbe fatta sotto anche la Fiorentina. I Viola però vorrebbero Mandas per giugno, quando le strade con De Gea potrebbero separarsi.