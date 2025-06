Kolo Muani: "Al Mondiale per Club con la Juve, poi spero di restare"

Titolare della nazionale francese contro la Germania, Kolo Muani ha parlato del suo futuro dopo la partita, in vista della scadenza del suo prestito alla Juventus il 30 giugno: "Sono molto contento di aver potuto giocare ancora un po', sia con la nazionale che con il mio club. Sono molto contento della Juventus, spero di continuare lì, mi hanno accolto bene, mi diverto. Andrò con loro al Mondiale per Club", ha annunciato l'attaccante transalpino che ha segnato 8 gol e fornito 2 assist in 19 partite in tutte le competizioni da quando è arrivato in Italia.