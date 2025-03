Il Real Madrid ha avuto dei contatti con Xabi Alonso in vista della prossima stagione. Lo rivela The Athletic. Per il noto portale nel contratto di Ancelotti è inserita una clausola secondo la quale l'italiano potrebbe restare nel club fino al 2026 anche un ruolo differente da quello di allenatore. Intanto il Brasile sta pensando ancora all'ex Milan come potenziale futuro ct verdeoro.