Real Madrid, Arsenal e City su Brown dell'Eintracht

La seconda parte del 2025 è stata quella dell'esplosione di Nathaniel Brown. L'esterno sinistro classe 2003 dopo una stagione in chiaro scuro ha impressionato all'Europeo Under21 per poi prendersi la scena in questo inzio di stagione con l'Eintracht di Francoforte. Prestazioni che gli sono valse anche la chiamata per la nazionale maggiore tedesca. Ora l'Eintracht si gode il suo gioiello, già sui taccuini di tante big d'Europa come Real Madrid, Arsenal e City, e non intende cederlo per meno di 60 milioni. Una cifra che potrebbe spaventare alcune pretendenti.