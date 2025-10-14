Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Real Madrid, Arsenal e City su Brown dell'Eintracht

14 Ott 2025 - 17:37
© IPA

© IPA

La seconda parte del 2025 è stata quella dell'esplosione di Nathaniel Brown. L'esterno sinistro classe 2003 dopo una stagione in chiaro scuro ha impressionato all'Europeo Under21 per poi prendersi la scena in questo inzio di stagione con l'Eintracht di Francoforte. Prestazioni che gli sono valse anche la chiamata per la nazionale maggiore tedesca. Ora l'Eintracht si gode il suo gioiello, già sui taccuini di tante big d'Europa come Real Madrid, Arsenal e City, e non intende cederlo per meno di 60 milioni. Una cifra che potrebbe spaventare alcune pretendenti. 

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Neymar solo al comando: ecco i 10 trasferimenti più costosi di sempre

I gol di Icardi per il Toro: contatti in corso per il ritorno dell'argentino in Serie A

L'Al-Hilal ci prova per Lamine Yamal: offerta da 400 milioni di euro. Ma il Barça smentisce

Juventus, Milinkovic-Savic a gennaio non è impossibile: serve uno sforzo economico dell'ex Lazio

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Pastorello: "Vi dico la verità su Inzaghi-Al Hilal. Lukaku tornerà più forte, Krstovic all'Atalanta a lungo"

Mercato ora per ora
Vedi tutti
19:03
Dalla Germania, Rudiger-Real Madrid: si va verso l'addio
18:30
L'agente di Lewandowski: "Rinnovo col Barça? Per ora non c'è nulla"
17:37
Real Madrid, Arsenal e City su Brown dell'Eintracht
16:35
Sassuolo, Tarik Muharemovic conteso fra Juventus e Inter
15:47
Svezia, ufficiale l'esonero di Tomasson dopo il ko contro il Kosovo