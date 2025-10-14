Logo SportMediaset
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Fenerbahce, il grande sogno per gennaio è Benzema

14 Ott 2025 - 20:28
© Getty Images

© Getty Images

Il Fenerbahce è alla ricerca di un attaccante in vista di gennaio e le ultime indiscrezioni provenienti dalla Turchia fanno un grande nome. Karim Benzema sarebbe finito sulla lista dei desideri del club di Istanbul e la società sarebbe disposta ad accontentare il tecnico Domenico Tedesco che ha chiesto un rinforzo di esperienza lì davanti. L'ex Real Madrid è entrato nel suo ultimo anno di contratto con l'Al-Ittihad e vorrebbe chiudere la carriera in Europa. Un grosso nodo da risolvere sarà legato all'ingaggio, visto che il francese percepisce attualmente 50 milioni di euro l'anno. In caso di apertura, però, il Fenerbache sarebbe disposto a tutto, vendendo anche Jhon Duran, infortunato da fine agosto. Gli agenti di Benzema sarebbero già stati contattati per capire la fattibilità dell'operazione. 

