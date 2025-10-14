Logo SportMediaset
Mercato

L'agente di Lewandowski: "Rinnovo col Barça? Per ora non c'è nulla"

14 Ott 2025 - 18:30
© IPA

© IPA

Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona è in scadenza nel 2026 e, secondo il suo agente, al momento non ci sarebbero trattative in corso per il rinnovo: "Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scade nell'estate del 2026 e non è stata ancora presa alcuna decisione. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni". Poi il procuratore ha voluto chiarire i rumors che vorrebbero un approdo dell'ex Bayern nella Saudi League: "Non c'è nulla di ufficiale riguardo alle trattative con le squadre dell'Arabia Saudita. Al momento non ci sono offerte".

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

19:03
Dalla Germania, Rudiger-Real Madrid: si va verso l'addio
18:30
L'agente di Lewandowski: "Rinnovo col Barça? Per ora non c'è nulla"
17:37
Real Madrid, Arsenal e City su Brown dell'Eintracht
16:35
Sassuolo, Tarik Muharemovic conteso fra Juventus e Inter
15:47
Svezia, ufficiale l'esonero di Tomasson dopo il ko contro il Kosovo