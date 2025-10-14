L'agente di Lewandowski: "Rinnovo col Barça? Per ora non c'è nulla"

Il contratto di Robert Lewandowski con il Barcellona è in scadenza nel 2026 e, secondo il suo agente, al momento non ci sarebbero trattative in corso per il rinnovo: "Il contratto di Lewandowski con il Barcellona scade nell'estate del 2026 e non è stata ancora presa alcuna decisione. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà nei prossimi giorni". Poi il procuratore ha voluto chiarire i rumors che vorrebbero un approdo dell'ex Bayern nella Saudi League: "Non c'è nulla di ufficiale riguardo alle trattative con le squadre dell'Arabia Saudita. Al momento non ci sono offerte".