Real Madrid, a un passo il rinnovo di Aurelien Tchouameni: ecco quanto guadagnerà

Il Real Madrid sta chiudendo l'accordo di rinnovo con l'entourage di Aurelien Tchouameni, su espressa richiesta di José Mourinho che del mediano francese vuole fare il perno centrale del suo centrocampo. Tchouameni guadagnerà 9 milioni l'anno, differentemente dalle voci circolate in precedenza che parlavano di 10 milioni o addirittura 13. Smentite anche le voci che volevano il calciatore lontano da Madrid: il legame è saldo, non c'è mai stata volontà di venderlo, Tchouameni resterà Blanco. A riportare dell'accordo è il quotidiano spagnolo Marca.