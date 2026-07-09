Juventus, Nico Gonzalez costa 28 milioni: stop all'Atletico

La Juventus ha stabilito una valutazione minima di 27-28 milioni di euro per cedere Nico Gonzalez, considerato da Luciano Spalletti un elemento duttile e prezioso per l'attacco bianconero e non un esubero da svendere. I colloqui con l'Atletico Madrid di Diego Pablo Simeone, destinazione molto gradita al calciatore, hanno subìto un forte rallentamento a causa della fermezza della dirigenza torinese, intenzionata a non concedere alcun tipo di sconto sul cartellino del giocatore. Lo scrive Tuttosport.