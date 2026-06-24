Ravenna, annunciato l'arrivo di Ronaldinho in un grande evento a Miami

24 Giu 2026 - 18:06
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Il Ravenna ha presentato il nuovo acquisto Ronaldinho in un grande evento organizzato da Ignazio Cipriani, patron del club, a Miami: 

"Nella serata del 23 giugno, Cipriani Miami ha ospitato un evento che ha riunito grandi protagonisti del calcio, cultura e ospitalità italiana: l’annuncio ufficiale dell’ingaggio di Ronaldinho da parte del Ravenna FC by Cipriani, in quella che si configura come una delle operazioni più significative della recente storia del calcio italiano.
L’evento ha accolto 70 ospiti per una cena VIP riservata, prima di aprirsi a 250 partecipanti per l’after-party, con Ronaldinho presente per tutta la serata. La notte ha segnato il debutto negli Stati Uniti del progetto Ravenna FC by Cipriani e il lancio ufficiale della sua dimensione internazionale, portando per la prima volta all’attenzione di un pubblico globale il club fondato nel 1913, oggi reinterpretato sotto la proprietà di Ignazio Cipriani e del partner d’investimento Black Duck AI.

"Miami, che notte. Le persone, l’energia, la gioia in quella sala: è esattamente lo spirito che voglio portare a Ravenna. Il calcio è fatto di momenti come questi. Non vedo l’ora di scoprire cosa ci aspetta», ha dichiarato Ronaldinho.

La serata ha segnato anche il debutto del nuovo campaign film del club, primo capitolo di una più ampia serie narrativa che racconterà la prossima era del Ravenna FC by Cipriani e le sue crescenti ambizioni internazionali. L’evento ha inoltre ospitato la presentazione ufficiale della nuova maglia del club, sviluppata sotto la direzione creativa del designer italiano Giorgio Mallone. La divisa, che Ronaldinho indosserà in campo nella prossima stagione, riflette il posizionamento del club all’incrocio tra tradizione calcistica e identità italiana contemporanea. L’artista Slawn, nato a Lagos e basato a Londra, ha ulteriormente impreziosito la serata con dieci opere uniche che reinterpretano la maglia del Ravenna di Ronaldinho come pezzi da collezione, realizzate in esclusiva per l’occasione.

"È stata una serata davvero speciale. Vedere Ronaldinho in quella sala, entrare in connessione con le persone attraverso il calcio nel modo in cui solo lui sa fare, ha reso tutto ciò che stiamo costruendo incredibilmente concreto. Ravenna ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e la scorsa notte mi ha ricordato perché questo progetto è così importante. Siamo solo all’inizio", ha dichiarato Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna FC.

La serata ha inoltre riflesso l’impegno del club sul fronte dell’impatto sociale. Nel corso dell’evento è stata annunciata una donazione benefica a Street Soccer USA, l’organizzazione non profit nazionale che utilizza il calcio per creare opportunità per i giovani e per le comunità meno servite. «I Cipriani sono amici di famiglia da molti anni e hanno sempre sostenuto il mio impegno benefico legato allo street soccer», ha dichiarato Venanzio Ciampa, presidente di Street Soccer USA. Cipriani sosterrà inoltre l’apertura del nuovo campo di Street Soccer USA nel quartiere di Overtown, a Miami".

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