Ravenna, annunciato l'arrivo di Ronaldinho in un grande evento a Miami

"È stata una serata davvero speciale. Vedere Ronaldinho in quella sala, entrare in connessione con le persone attraverso il calcio nel modo in cui solo lui sa fare, ha reso tutto ciò che stiamo costruendo incredibilmente concreto. Ravenna ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore e la scorsa notte mi ha ricordato perché questo progetto è così importante. Siamo solo all’inizio", ha dichiarato Ignazio Cipriani, presidente del Ravenna FC.