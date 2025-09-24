Barcellona, nel mirino c'è Mainoo del Manchester United

In casa Barcellona l'assenza di Gavi si fa sentire: il centrocampista è fermo per infortunio e rientrerà in campo non prima di marzo 2026. I Blaugrana, quindi, potrebbero decidere di acquistare il sostituto dello spagnolo nel corso della sessione invernale di mercato. Sul taccuino del club ci sarebbe Kobbie Mainoo del Manchester United: l'inglese sta giocando poco in questo inizio stagione e il Barcellona punterebbe alla formula del prestito con diritto di riscatto. Le trattative le due società potrebbero accelerare nelle prossime settimane.