Mercato

Barcellona, nel mirino c'è Mainoo del Manchester United

24 Set 2025 - 11:32
In casa Barcellona l'assenza di Gavi si fa sentire: il centrocampista è fermo per infortunio e rientrerà in campo non prima di marzo 2026. I Blaugrana, quindi, potrebbero decidere di acquistare il sostituto dello spagnolo nel corso della sessione invernale di mercato. Sul taccuino del club ci sarebbe Kobbie Mainoo del Manchester United: l'inglese sta giocando poco in questo inizio stagione e il Barcellona punterebbe alla formula del prestito con diritto di riscatto. Le trattative le due società potrebbero accelerare nelle prossime settimane. 

