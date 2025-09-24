Logo SportMediaset
In evidenza
Mondiale per Club 2025Caso scommesseInchiesta CurveNapoli Scudetto 2025

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Kane, spunta la clausola: Frank sogna il ritorno al Tottenham

24 Set 2025 - 13:14

Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato della possibilità di rivedere Kane con la maglia degli Spurs. Dalla prossima estate infatti l'attaccante inglese potrà lasciare il Bayern Monaco a fronte del pagamento di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Kane è una leggenda del Tottenham con 280 gol in 435 partite e un suo ritorno nel Nord di Londra sarebbe ben visto da tutti. "Non sapevo ci fosse una clausola", ha ammesso l'allenatore degli Spurs. "È un giocatore incredibile, ha fatto cose fantastiche per gli Spurs e le sta facendo anche per il Bayern. Un top player. Penso che ci siano molti tifosi del Tottenham, me compreso, che vorrebbero rivedere Kane tornare".

Poi però il tecnico danese torna ad essere realista: "Personalmente, non credo che lo farà adesso, ad essere onesto. Probabilmente resterà al Bayern e continuerà a fare bene. È stato capocannoniere lo scorso anno, ha vinto il campionato e ora sta facendo benissimo", ha fatto notare Frank. "Non so cosa stia pensando. Io, personalmente, sono un viaggiatore, mi piace viaggiare, esplorare nuove esperienze. Lui è stato qui per tanti anni, quindi perché non godersi un po’ di più il periodo al Bayern? Ma è il benvenuto. Se volesse tornare da noi, sarebbe più che il benvenuto!".

Commenti (0)

Disclaimer
Inizia la discussione
0/300 caratteri

Ultimi video

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

04:03
DICH PRADE BILANCIO MERCATO DICH

Fiorentina, senti Pradè: "Per Comuzzo e Gosens ricevute offerte folli"

02:14
DICH GASPERINI SU MERCATO DICH

Gasperini sul mercato: "C'era la necessità di fare ancora qualche operazione"

01:58
Calciomercato chiuso

Calciomercato chiuso

02:03
MCH MUSAH ATALANTA MCH

Musah all'Atalanta: "Sensazioni bellissime"

07:45
Calciomercato Live, il punto delle 19.55

Calciomercato Live, il punto delle 19.55

07:12
Calciomercato Live, il punto delle 19

Calciomercato Live, il punto delle 19

09:14
Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 18

05:50
Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 17

04:46
Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 16

01:33
MCH LAMPTEY FIORENTINA MCH

"Forza viola": prime immagini e prime parole di Tariq Lamptey

00:46
MCH ARRIVO OPENDA MCH

Juventus, anche Openda: il belga arriva al J-Medical per le visite

08:59
Calciomercato Live, il punto delle 12

Calciomercato Live, il punto delle 12

08:29
Calciomercato Live, il punto delle 11

Calciomercato Live, il punto delle 11

01:46
MCH ARRIVO NICOLUSSI CAVIGLIA MCH

Nicolussi Caviglia, primo giorno alla Fiorentina: "Ce la metterò tutta"

I più visti di Mercato

Ziyech 

Mercato, non è finita: da Ziyech e Insigne, la top 20 degli svincolati

Cristiano Ronaldo, Al-Nassr

CR7 e gli altri: ecco le star convinte dall'Arabia Saudita

Juve-Vlahovic: dopo il campo c'è la spina del rinnovo, ma adesso è l'ora del dialogo

Assunto dalla squadra che gli è costata il lavoro: il paradossale approdo di Mou al Benifica

Raiola e il caso Donnarumma: "Delusi da Luis Enrique. Futuro? La Premier il suo campionato"

Alexander Isak - Premier League – 150 milioni

Neymar, CR7 e la new entry Isak: gli acquisti più costosi di ogni campionato

Mercato ora per ora
Vedi tutti
13:14
Kane, spunta la clausola: Frank sogna il ritorno al Tottenham
12:05
Fluminense, il tecnico Renato Gaucho si dimette dopo l'eliminazione dalla Coppa
11:32
Barcellona, nel mirino c'è Mainoo del Manchester United
10:30
Borussia Dortmund, si studia il rinnovo di Adeyemi
09:14
Il Getafe stringe per l'ex Leeds Bamfrod