Kane, spunta la clausola: Frank sogna il ritorno al Tottenham

Thomas Frank, allenatore del Tottenham, ha parlato della possibilità di rivedere Kane con la maglia degli Spurs. Dalla prossima estate infatti l'attaccante inglese potrà lasciare il Bayern Monaco a fronte del pagamento di una clausola rescissoria da 60 milioni di euro. Kane è una leggenda del Tottenham con 280 gol in 435 partite e un suo ritorno nel Nord di Londra sarebbe ben visto da tutti. "Non sapevo ci fosse una clausola", ha ammesso l'allenatore degli Spurs. "È un giocatore incredibile, ha fatto cose fantastiche per gli Spurs e le sta facendo anche per il Bayern. Un top player. Penso che ci siano molti tifosi del Tottenham, me compreso, che vorrebbero rivedere Kane tornare".
Poi però il tecnico danese torna ad essere realista: "Personalmente, non credo che lo farà adesso, ad essere onesto. Probabilmente resterà al Bayern e continuerà a fare bene. È stato capocannoniere lo scorso anno, ha vinto il campionato e ora sta facendo benissimo", ha fatto notare Frank. "Non so cosa stia pensando. Io, personalmente, sono un viaggiatore, mi piace viaggiare, esplorare nuove esperienze. Lui è stato qui per tanti anni, quindi perché non godersi un po’ di più il periodo al Bayern? Ma è il benvenuto. Se volesse tornare da noi, sarebbe più che il benvenuto!".
Commenti (0)