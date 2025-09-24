Kane, spunta la clausola: Frank sogna il ritorno al Tottenham

Poi però il tecnico danese torna ad essere realista: "Personalmente, non credo che lo farà adesso, ad essere onesto. Probabilmente resterà al Bayern e continuerà a fare bene. È stato capocannoniere lo scorso anno, ha vinto il campionato e ora sta facendo benissimo", ha fatto notare Frank. "Non so cosa stia pensando. Io, personalmente, sono un viaggiatore, mi piace viaggiare, esplorare nuove esperienze. Lui è stato qui per tanti anni, quindi perché non godersi un po’ di più il periodo al Bayern? Ma è il benvenuto. Se volesse tornare da noi, sarebbe più che il benvenuto!".