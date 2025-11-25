Raspadori rivela: "A gennaio ci fu un interessamento della Roma"

Passato dal Napoli all'Atletico Madrid in estate, Giacomo Raspadori ha raccontato un retroscena di mercato risalente a inizio anno. Queste le parole dell'attaccante al Corriere dello Sport: "Lo scorso gennaio ci fu un interessamento della Roma perché a Napoli giocavo poco, ma niente di concreto. Il Marsiglia di De Zerbi ha insistito di più, in inverno e in estate, poi non se ne è fatto nulla. Ho deciso di restare lì dopo aver parlato con Conte che mi diceva che alla lunga sarei diventato importante e così è stato, anche se purtroppo ho dovuto sfruttare l'infortunio di qualche compagno".