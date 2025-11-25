Inter, Acerbi nel mirino dell'Al-Hilal

Il destino di Francesco Acerbi sembra essere sempre più lontano dall'Inter: il difensore è in scadenza a giugno e la dirigenza nerazzurra sembra orientata a ringiovanire il reparto arretrato. E allora ecco che per il futuro di Acerbi si apre una porta che affaccia, in parte, sul passato del giocatore: già, perché stavolta a chiamarlo è Simone Inzaghi, suo ex allenatore, che lo vorrebbe con sé per affidargli le chiavi della difesa dell'Al-Hilal. Acerbi ritroverebbe in squadra, come compagno di reparto, Kalidou Koulibaly, ex difensore del Napoli. Resta da capire se il centrale nerazzurro si sentirà pronto a iniziare una nuova esperienza in un ambiente totalmente diverso da quello del campionato italiano.