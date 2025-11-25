Liverpool, Semenyo nel mirino per gennaio

Secondo quanto riportato da alcuni media inglesi, il Liverpool avrebbe messo nel mirino Antoine Semenyo per la sessione invernale di mercato. L'attaccante del Bournemouth è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione con sei gol e tre assist in 11 presenze di Premier League e ora i Reds avrebbero già avviato i primi contatti per provare ad acquistarlo. Il club, però, è consapevole che dovrà pagare la clausola da 70 milioni di sterline, visto che Semenyo ha il contratto in scadenza nel 2030. Su di lui ci sarebbero anche altre squadre di Premier League.