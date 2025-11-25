Lazio, si lavora allo scambio Mandas-Fagioli con la Fiorentina

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio starebbe lavorando a uno scambio con la Fiorentina. I biancocelesti cederebbero il loro secondo portiere Mandas per provare a portare nella Capitale Nicolò Fagioli. Il greco, chiuso da Provedel, ha chiesto la cessione e potrebbe rappresentare il dopo De Gea per i viola. L'operazione, però, potrebbe risultare complicata visto che Vanoli, il nuovo tecnico della Fiorentina, ripone molta fiducia nel centrocampista.