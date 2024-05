Ranieri non smette: probabile futuro da ct. Per il Cagliari c'è Baroni in pole

Claudio Ranieri lascia il Cagliari ma non il calcio: per il tecnico romano resta aperta la strada per tornare a guidare una nazionale dopo l'esperienza negativa sulla panchina della Grecia dal luglio 2014, quando sostituì il portoghese Fernando Santos, fino a metà novembre quando fu allontanato dopo la clamorosa sconfitta casalinga per 1-0 rimediata contro le Far Oer. Un'esperienza dunque da vivere con un ruolo diverso, non a contatto stretto quotidiano con giocatori e presidente. Nei giorni scorsi il suo nome è stato accostato a Bologna e Napoli, ma è improbabile che possa sedere sulla panchina di qualche squadra italiana. Anche perché, in un'intervista risalente ai mesi scorsi, Ranieri aveva esplicitamente spiegato che il Cagliari sarebbe stata l'ultima sua avventura in un club. La squadra rossoblù è stata l'avvio della sua carriera e la conclusione in Sardegna sarebbe la più classica delle chiusure del cerchio.