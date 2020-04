Rakitic: "Futuro in Italia? Non sono un sacco di patate, decido io"

BARCELLONA

Ivan Rakitic è da settimane, se non mesi, sul taccuino di diversi club italiani. Dalla Juve al Milan, passando per l'Inter, tutti sono in attesa di capire quale sarà il futuro del centrocampista croato. resterà al Barcellona o si cercherà una nuova destinazione?. A fare chiarezza è stato lo stesso giocatore, che ha aperto le porte a una nuova avventura lontano dal Camp Nou.

“Futuro? Sarò io a deciderlo. Non sono un sacco di patate. Contratto in scadenza nel 2021? Voglio giocare in un club dove sono amato e considerato e dove la mia famiglia stia bene. Come ho sempre detto, poter giocare al Barça per me è il posto perfetto. Quello che voglio è divertirmi e aiutare la squadra. Ho avuto una prima parte della stagione molto strana, molto sorprendente in negativo per me, ma da lì devo imparare diverse cose e migliorare", ha detto a Mundo Deportivo.

Certe volte accadono cose che non capisci, ma non si devono capire, solo accettare. Spero di poter concludere questo anno di contratto. Se non sarà così, ci metteremo seduti insieme, ma ora la cosa più importante è essere in vetta e finire la stagione nel miglior modo possibile. Se mi vedo in Italia o Inghilterra? Ripeto capisco la situazione ma deciderò io cosa sarà meglio per me e per la mia famiglia".

C'è anche l'ipotesi del ritorno a Siviglia: "Ho un affetto speciale per Siviglia e ho sempre detto che sarebbe stato un grande sogno indossare di nuovo quella maglia. Ma non dipende da me: Monchi e tutti a Siviglia hanno il mio telefono, non mi hanno ancora chiamato e recentemente è stato anche il mio compleanno. Di questo mio sentimento, lo sanno tutti”.