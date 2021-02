Raiola: “Haaland? Solo 10 club al mondo possono permetterselo”

IL RE DEL MERCATO

Il procuratore di Ibra torna anche sulla situazione Pogba: "Ho solo espresso un'opinione”

"Solo un massimo di 10 club possono permettersi di acquistare Haaland e dargli il palcoscenico che merita dopo essere stato a Dortmund... e quattro di quei club sono in Inghilterra". Lo ha detto Mino Raiola parlando del suo assistito Erling Haaland, nuova superstar del calcio mondiale. "È ovvio che tutti guardano a Erling come una di quelle potenziali nuove stelle future perché è difficile fare quello che fa alla sua età e al suo livello", ha aggiunto parlando alla BBC. "Sarà una delle stelle del prossimo decennio perché vediamo che gente come Ibrahimovic, Ronaldo e Messi sta arrivando a un'età in cui tutti si chiedono: 'Per quanto tempo possiamo ancora goderceli?' Quindi tutti guardano alla nuova generazione", ha spiegato Raiola.

"Non credo che ci sia un direttore sportivo o un allenatore al mondo che direbbe 'non sono interessato'. Sarebbe come dire: 'C'è una squadra di Formula 1 che non sarebbe interessata ad avere Lewis Hamilton?'", ha dichiarato ancora Raiola.

Il manager italolandese ha quindi parlato di un altro dei suoi assistiti più famosi, Zlatan Ibrahimovic: "Come si può giudicare se sono stato un buon agente per Ibrahimovic? L'unico che può giudicare è Ibra stesso. I miei giocatori non mi chiamano parassita, ed è per questo che lavoro. Mi interessa solo come mi chiamano i miei giocatori", ha replicato ancora Riola a una domanda sul fatto che in molti lo considerano uno che spreme soldi ai club.

Raiola aveva scatenato un putiferio a dicembre quando, poco prima di una partita cruciale di Champions League per il Manchester United, aveva suggerito che il tempo di Paul Pogba all'Old Trafford potrebbe essere finito: "Ho solo espresso un'opinione, non volevo creare problemi", ha ribadito Raiola. "Non credo che abbia destabilizzato nessuno, perché hanno fatto un percorso fantastico e sono stati addirittura primi, per un periodo, in campionato", ha concluso.

Vedi anche Mercato Mercato, parla Raiola: "Donnarumma va lasciato stare. Pogba via? Se parlo io..."