Rabiot ha deciso: sì alla Juve, un altro anno in bianconero per il francese

JUVENTUS

Il centrocampista transalpino ha rifiutato le avances del Manchester United ed è pronto al rinnovo

© Getty Images Adrien Rabiot ha deciso: rimarrà alla Juventus almeno un'altra stagione. È vicinissimo l'accordo tra i bianconeri e il francese per il prolungamento di contratto fino al 30 giugno 2024: Rabiot, reduce dalla migliore stagione della carriera in termini realizzativi e di prestazioni, si è convinto ad accettare la proposta di prolungamento, rifiutando le avances che arrivavano dalla Premier League, con il Manchester United in testa. Decisivo, naturalmente, Massimiliano Allegri, a cui il centrocampista è particolarmente legato.

Sette milioni e un rapporto molto solido con il tecnico che la scorsa stagione meglio di tutti lo ha saputo utilizzare, esaltandone le doti di centrocampista incursore, con grandi doti fisiche, progressione, forza e resistenza abbinate a una tecnica di prim'ordine. Così Rabiot, il cui attuale contratto scade venerdì, è pronto a una seconda firma bianconera, pronto a ripartire per una nuova annata assieme a Max Allegri.

Un anno senza Champions (senza Europa del tutto, vista la decisione della Uefa in arrivo) con la voglia però di tornare protagonista nella corsa scudetto: così la Juve riparte da Rabiot e con le cessioni di Arthur, McKennie e Zakaria conta di poter avere a disposizione il budget per affiancare al francese un altro centrocampista di assoluto livello. In cima alla lista dei desideri continua a esserci Milinkovic Savic.