Titoli di coda vicini per Milan Skriniar al Psg dopo il prestito al Fenerbahçe. "Le trattative e le conversazioni si svolgono in modo confidenziale e non credo sia giusto o utile rivelare i club con cui abbiamo parlato", ha dichiarato l'agente del difensore, Roberto Sistici. Resta da capire quali club possano permettersi l'alto ingaggio del centrale.