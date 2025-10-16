Psg, Luis Enrique: "Gonçalo Ramos è importante per noi"
16 Ott 2025 - 22:55
16 Ott 2025 - 22:55
Luis Enrique blinda Gonçalo Ramos: "È un giocatore importante per noi, indipendentemente dal suo minutaggio - ha detto il tecnico del Psg - Siamo molto contenti delle sue prestazioni e abbiamo fiducia nelle sue capacità".
Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.