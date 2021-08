Psg: i tifosi attendono Messi ma non c'è ancora l'accordo sul contratto

Lo aspettavano a Parigi già domenica sera in arrivo con un volo privato da Barcellona ma sembra che dovranno attendere ancora un po': centinaia di tifosi del Psg hanno preso d'assalto l'aeroporto di Le Bourget anche lunedì per accogliere Lionel Messi, che però non è arrivato. L'asso argentino è ancora nella sua casa a Barcellona, in attesa che arrivi la fumata bianca con il club francese: una volta trovato definitivamente l'accordo sul biennale con opzione per un altro anno a 40 milioni di euro a stagione partirà con direzione Francia.

Messi-PSG: i tifosi lo attendono al Parco dei Principi Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images





Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images Ultime gallery Vedi tutte