Secondo il Mattino, il Paris Saint-Germain non smette di pensare a Victor Osimhen, oggi in prestito dal Napoli al Galatasaray. Nei colloqui con Manna per Kvaratskhelia, i parigini hanno chiesto una sorta di sconto per acquistare il nigeriano ma la risposta degli azzurri è stata chiara: gli affari, eventualmente, saranno scollegati tra loro.