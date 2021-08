Psg, Donnarumma accoglie Messi: "Il più forte, un onore giocare con lui"

MANCA SOLO L'UFFICIALITA'

"Ancora non è ufficiale ma penso lo sarà presto. Sono felicissimo che arrivi"

A Parigi Leo Messi non è ancora arrivato, ma Gigio Donnarumma gli ha già dato il suo "benvenuto" al Psg. "Ancora non è ufficiale ma penso lo sarà presto - ha detto a Sky Sport il portiere azzurro -. Sono felicissimo che arrivi qui". "E' un grandissimo, il più forte al mondo - ha aggiunto -. Sono emozionato, contento e onorato di averlo in squadra e poter giocare con lui". Getty Images

Vedi anche Mercato Psg: i tifosi attendono Messi ma non c'è ancora l'accordo sul contratto In attesa di mettere tutto nero su bianco, dunque, l'ennesima conferma sull'imminente arrivo al Psg di Messi arriva da Donnarumma. Una conferma vera e propria viste le parole utilizzate dall'ex portiere del Milan per "accogliere" la Pulce. Ora non resta che attendere lo sbarco ufficiale a Parigi dell'argentino e la presentazione in grande stile sotto la Torre Eiffel.