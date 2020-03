Psg: contatti con Allegri, ma Max continua a studiare inglese

SIRENE FRANCESI

Con la Ligue 1 praticamente già in tasta e i quarti di Champions League già conquistati, il Paris Saint-Germain pianifica la prossima stagione. E per Thomas Tuchel il futuro sembra ormai già segnato. Leonardo, riporta Foot Mercato, vorrebbe un allenatore scelto da lui stesso e l'obiettivo sarebbe Massimiliano Allegri. Ipotesi piuttosto concreta. Stando a quanto si legge, infatti, il Psg avrebbe già avviato i primi contatti con l'entourage del tecnico toscano.

Contatti esplorativi a quanto pare, che lasciano comunque trapelare l'interesse del club parigino. Max, infatti, sarebbe in cima alla lista dei desideri per il Psg. Un corteggiamento che potrebbe andare in porto vista la voglia di Allegri di rientrare alla guida di un grande club. Ma che deve anche fare i conti col desiderio dell'ex tecnico della Juve di confrontarsi con la Premier. Proprio in quest'ottica, infatti, Max starebbe continuando a studiare inglese per arrivare pronto a un'eventuale chiamata di un top club di Premier.