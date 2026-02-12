Guardiola stregato da Wesley: pronta la maxi-offerta alla Roma

12 Feb 2026 - 10:00

Il Manchester City di Pep Guardiola ha messo nel mirino Wesley, l'esterno brasiliano della Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo essere stato acquistato dai Friedkin per 30 milioni di euro dal Flamengo, il calciatore - passato in pochi anni dal ruolo di parcheggiatore alla maglia della Seleçao - è ora l'obiettivo principale dei Citizens, pronti a offrire 50 milioni di euro per portarlo in Premier League. Nonostante l'importante proposta economica e le sirene inglesi, la Roma considera il brasiliano incedibile, puntando a blindare il proprio gioiello per proseguire il percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Gasperini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.

Calciomercato Live, il punto delle 12

Ottolini: il mercato Juve

SRV RULLO JUVE CON OTTOLINI 9/2 def

Si è chiuso il mercato

Le pagelle del mercato: i top & flop

Le pagelle del mercato: Juve troppi obiettivi falliti, Napoli "sconfessato"

Le pagelle del mercato: Inter insufficiente, Milan…

Calciomercato: la chiusura di Napoli, Roma e Lazio

Il caso Mateta-Milan: ecco cosa è successo davvero

Calciomercato Live, il punto delle 20

Il calciomercato è finito: promossi e bocciati di gennaio 2026

Calciomercato Live, il punto delle 19

Rugani: "Fiorentina è aria di casa, è tornare nella mia terra"

Calciomercato Live, il punto delle 18

Calciomercato Live, il punto delle 17

Calciomercato Live, il punto delle 16

Calciomercato Live, il punto delle 12

