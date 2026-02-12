Guardiola stregato da Wesley: pronta la maxi-offerta alla Roma

Il Manchester City di Pep Guardiola ha messo nel mirino Wesley, l'esterno brasiliano della Roma di Gian Piero Gasperini. Dopo essere stato acquistato dai Friedkin per 30 milioni di euro dal Flamengo, il calciatore - passato in pochi anni dal ruolo di parcheggiatore alla maglia della Seleçao - è ora l'obiettivo principale dei Citizens, pronti a offrire 50 milioni di euro per portarlo in Premier League. Nonostante l'importante proposta economica e le sirene inglesi, la Roma considera il brasiliano incedibile, puntando a blindare il proprio gioiello per proseguire il percorso di crescita intrapreso sotto la guida di Gasperini. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.