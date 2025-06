Portogallo, suggestione Mourinho per i Mondiali 2026

La federcalcio portoghese riflette sul futuro della panchina della nazionale. Roberto Martinez è atteso dalle Final Four di Nations League, ma secondo Record, in caso di insuccesso, potrebbe anche salutare in anticipo rispetto alla naturale scadenza del contratto, che attualmente prevede sia lui a guidare CR7 e compagni ai Mondiali del 2026. In caso di addio tra i nomi più caldi, oltre a Jorge Jesus, c'è anche quello di José Mourinho, reduce da una stagione travagliatissima col Fenerbahce.