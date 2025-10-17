Porto, Villas Boas rivela: "In estate arrivate richieste per Samu"

Villas-Boas senza filtri. Il presidente del Porto ha rivelato un retroscena di mercato riguardo Samu.Per l'attaccante spagnolo sarebbero arrivate diverse richieste nell’ultima finestra di mercato, soprattutto dall'Inghilterra. "Avevamo acquistato Samu al 50% dall'Atletico. Ora siamo riusciti ad acquistare tutto il suo cartellino. Vogliamo che cresca e diventi quello che crediamo possa diventare. L'arrivo al Porto è stato il passo giusto per lui. Il club è anche una famiglia e lui si è sentito a casa. Abbiamo già avuto contatti con diversi club che volevano portarlo via", ha concluso l'ex vice di Mourinho durante l'evento organizzato a Oeiras (Lisbona) dalla Federcalcio portoghese.