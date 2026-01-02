Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Mercato

Lazio, tesoretto per i colpi di Sarri: derby per Raspadori, sogno Samardzic

02 Gen 2026 - 11:13

Incassati i 29 milioni per Castellanos, la Lazio si tuffa sul mercato in entrata per accontentare Maurizio Sarri. La priorità assoluta è Giacomo Raspadori: derby aperto con la Roma, grazie alla nuova liquidità Lotito può ora pareggiare le richieste dell'Atletico Madrid (prestito con obbligo a 18,5 milioni) ma i giallorossi sono avanti. Scartate le ipotesi Lucca e Pinamonti. A centrocampo il nome caldo è Lazar Samardzic, con Loftus-Cheek prima alternativa grazie all'ottimo rapporto col tecnico. In stand-by l'arrivo di Insigne, mentre per la difesa si lavora per anticipare subito l'arrivo di Pedraza dal Villarreal. Possibile scambio Belahyane-Ilic col Torino. Lo scrive il Messaggero.

Ultimi video

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

02:30
Le ultimissime trattative

Le ultimissime trattative

01:30
Pronto a tornare in A

Dragusin pronto a tornare in A

00:57
Il calciomercato live

Le strategie del Napoli

00:56
Il calciomercato live

Juve, il sogno è Chiesa

01:24
Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

01:37
Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

02:44
La Juventus riparte

La Juventus riparte tra campo e mercato

02:01
SRV RULLO YILDIZ, TEMPO DI RINNOVO 22/12 (MUSICATO) SRV

La Juve spera: c'è il rinnovo di Yildiz sotto l'albero?

01:25
Calciomercato live

Calciomercato live

01:22
Calciomercato live

Calciomercato live

00:57
CLIP ACCOMANDO SU THIAGO SILVA-MILAN 19/12 SRV

Thiago Silva al Milan: tutta la verità sul possibile ritorno

02:51
Bastoni in esclusiva: "No vendetta sul Bologna. Io al Barcellona? Orgoglioso, ma…"

Bastoni e le voci sul Barcellona: "Felice all'Inter ma mi rendono orgoglioso"

00:53
PUNTO MERCATO RAIMONDI SU RINNOVO MAIGNAN 7/12 SRV

Milan, la richiesta di Maignan per il rinnovo: stipendio top class

03:02
DICH COLLAVINO (UDINESE) DICH

Il dt dell'Udinese: "Arthur Atta blindato a gennaio? Assolutamente sì"

01:58
DICH COMOLLI JUVENTUS DICH

Comolli: "Volevamo mantenere la spina dorsale della squadra e ci siamo riusciti"

I più visti di Mercato

 14) FERNANDO TORRES - dal Liverpool al Chelsea per 58,5 milioni nel 2011

Altro che ‘riparazione’, a gennaio si spende eccome: chi è il più pagato della storia?

Suggestione clamorosa: l'Inter lavora per riportare a Milano Joao Cancelo

Quanti campioni in scadenza nel 2026! Da Konate e Lewandowski a tanti ex big di A

Il calciomercato live

Milan-Juve: scambio Gatti-Nkunku?

Il calciomercato live

Cancelo-Inter, tutta la verità

Mercato invernale al via tra obiettivi e sogni: chi può arrivare nelle big della Serie A

Mercato ora per ora
Vedi tutti
11:13
Lazio, tesoretto per i colpi di Sarri: derby per Raspadori, sogno Samardzic
10:58
Milan, depositato il contratto di Fullkrug
09:25
Milan, con Boniface hai fatto bene: il Werder interrompe il prestito e lui pensa al ritiro
08:18
Fiorentina, colpo Solomon: oggi le visite mediche
23:20
Aston Villa: ufficiale l'arrivo di Alysson