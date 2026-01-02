Lazio, tesoretto per i colpi di Sarri: derby per Raspadori, sogno Samardzic

Incassati i 29 milioni per Castellanos, la Lazio si tuffa sul mercato in entrata per accontentare Maurizio Sarri. La priorità assoluta è Giacomo Raspadori: derby aperto con la Roma, grazie alla nuova liquidità Lotito può ora pareggiare le richieste dell'Atletico Madrid (prestito con obbligo a 18,5 milioni) ma i giallorossi sono avanti. Scartate le ipotesi Lucca e Pinamonti. A centrocampo il nome caldo è Lazar Samardzic, con Loftus-Cheek prima alternativa grazie all'ottimo rapporto col tecnico. In stand-by l'arrivo di Insigne, mentre per la difesa si lavora per anticipare subito l'arrivo di Pedraza dal Villarreal. Possibile scambio Belahyane-Ilic col Torino. Lo scrive il Messaggero.