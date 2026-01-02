Milan, con Boniface hai fatto bene: il Werder interrompe il prestito e lui pensa al ritiro

Dopo pochi mesi di prestito, Victor Boniface non giocherà più con il Werder Brema. Come spiega la Bild, il suo club, e il Bayer Leverkusen, proprietario del suo cartellino, hanno infatti convenuto di consigliargli un'operazione che di fatto chiuderebbe con grande anticipo la sua stagione da 11 presenze e 2 assist in Bundesliga. La decisione, spiega il quotidiano tedesco, spetta all'attaccante che in estate è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan, ma se il nigeriano decidesse di non andare sotto i ferri, il Werder Brema interromperà comunque il prestito dal Bayer. Non solo, secondo alcune fonti tedesce, Boniface starebbe addirittura pensando al ritiro.