Mercato

Milan, con Boniface hai fatto bene: il Werder interrompe il prestito e lui pensa al ritiro

02 Gen 2026 - 09:25
Dopo pochi mesi di prestito, Victor Boniface non giocherà più con il Werder Brema. Come spiega la Bild, il suo club, e il Bayer Leverkusen, proprietario del suo cartellino, hanno infatti convenuto di consigliargli un'operazione che di fatto chiuderebbe con grande anticipo la sua stagione da 11 presenze e 2 assist in Bundesliga. La decisione, spiega il quotidiano tedesco, spetta all'attaccante che in estate è stato a un passo dal vestire la maglia del Milan, ma se il nigeriano decidesse di non andare sotto i ferri, il Werder Brema interromperà comunque il prestito dal Bayer. Non solo, secondo alcune fonti tedesce, Boniface starebbe addirittura pensando al ritiro.

Boniface, quasi rossonero - Quest'estate sembrava davvero tutto fatto per il suo arrivo in Italia, ma una volta sbarcato a Milano per mettere la firma sull'accordo in prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 30 milioni di euro, sono emerse delle perplessità in merito alle sue condizioni fisiche e il Diavolo ha fatto saltare l'operazione e virato su Christopher Nkunku (che comunque ha deluso e a gennaio potrebbe trasferirsi in Turchia). 

boniface
milan
ritiro

