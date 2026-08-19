Pogba, finita dopo un solo anno l’avventura al Monaco: "Non ho giocato quanto speravo"

IL COMUNICATO

“L’AS Monaco e il centrocampista della nazionale francese annunciano congiuntamente la fine dell’avventura iniziata nella sessione estiva del 2025. Condividendo la presa d’atto che gli obiettivi inizialmente fissati sono stati solo parzialmente raggiunti, l’AS Monaco e Paul Pogba hanno scelto, prima del primo match ufficiale di questa nuova stagione, di risolvere il contratto che li legava fino a giugno 2027. Il Club esprime tutta la propria gratitudine verso il campione del mondo 2018 per la fiducia e per l’estremo professionalismo dimostrato lungo tutto il corso della sua avventura monegasca. Durante questa esperienza con i colori dell’AS Monaco, Paul ha dimostrato uno stato d’animo straordinario, una determinazione e un’esigenza di ogni istante. Tutti gli sforzi profusi gli hanno permesso di ritrovare la competizione ai più alti livelli dopo un lungo periodo di inattività, condividendo al contempo la propria esperienza e le proprie competenze con il gruppo professionistico. L’AS Monaco ringrazia profondamente Paul e gli augura il meglio per il futuro”.