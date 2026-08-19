Pogba, finita dopo un solo anno l’avventura al Monaco: "Non ho giocato quanto speravo"

19 Ago 2026 - 10:35
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È già terminata l'avventura di Paul Pogba al Monaco. Il centrocampista francese, che aveva firmato con il club del Principato a luglio 2025, ha disputato appena 6 partite nell'ultima stagione, tutte in Ligue 1. Ad annunciare la decisione è stato il Monaco stesso con un comunicato ufficiale sul proprio sito ufficiale. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il calciatore rimarrà a Montecarlo per curarsi e proseguire l’iter riabilitativo, in modo tale da rientrare al 100% per la prossima stagione, dove sarà libero di unirsi a qualsiasi squadra a parametro zero.

IL COMUNICATO
“L’AS Monaco e il centrocampista della nazionale francese annunciano congiuntamente la fine dell’avventura iniziata nella sessione estiva del 2025. Condividendo la presa d’atto che gli obiettivi inizialmente fissati sono stati solo parzialmente raggiunti, l’AS Monaco e Paul Pogba hanno scelto, prima del primo match ufficiale di questa nuova stagione, di risolvere il contratto che li legava fino a giugno 2027. Il Club esprime tutta la propria gratitudine verso il campione del mondo 2018 per la fiducia e per l’estremo professionalismo dimostrato lungo tutto il corso della sua avventura monegasca. Durante questa esperienza con i colori dell’AS Monaco, Paul ha dimostrato uno stato d’animo straordinario, una determinazione e un’esigenza di ogni istante. Tutti gli sforzi profusi gli hanno permesso di ritrovare la competizione ai più alti livelli dopo un lungo periodo di inattività, condividendo al contempo la propria esperienza e le proprie competenze con il gruppo professionistico. L’AS Monaco ringrazia profondamente Paul e gli augura il meglio per il futuro”.

LE PAROLE DI POGBA
Desidero ringraziare il Presidente e la dirigenza, i miei compagni di squadra, tutto lo staff e tutti i tifosi che hanno creduto in me. Rappresentare questo Club e la Principato è stata un’esperienza incredibile. L’AS Monaco è un club eccezionale e, anche se non ho disputato tutte le partite che speravo, sarò sempre grato per aver avuto l’opportunità di indossare questi colori. Daghe Munegu!”

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