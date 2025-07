Donnarumma-Psg, incontro decisivo dopo le vacanze: rinnovo o sarà subito addio

Da Parigi però fanno sapere di essere pronti a qualsiasi evenienza. C'è già un piano nel caso non si trovasse l'accordo sul rinnovo con l'azzurro: il Psg punterebbe sul giovane Chevalier dal Lille e cercherebbero una sistemazione in questa finestra di mercato per Donnarumma. Negli scorsi mesi si era parlato tanto di Inter, soprattutto legando l'operazione a una possibile uscita a parametro zero di Gigio. Oggi però questa pista sembra difficilmente percorribile: da un lato proprio perché il Psg non considera nemmeno la possibilità di perderlo senza ricevere un conguaglio, dall'altro perché economicamente l'operazione è troppo pesante per le casse nerazzurre. E allora si aprirebbe lo scenario Chelsea: i Blues avevano bussato alla porta del Milan per Mike Maignan senza però trovare l'accordo con i rossoneri sulla valutazione del francese. Nella vittoria al Mondiale per Club Robert Sanchez, il titolare della porta degli inglesi, è stato decisivo, ma la prospettiva di sostituirlo con uno dei migliori, se non il migliore, portiere al mondo solletica il Chelsea.